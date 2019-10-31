Нью-Йорк, США, , 11:26 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании NBCобъявило о том, что завершилось формирование основного актерского состава сериала «Один из нас лжет». Триллер основан на одноименном романе Карен М. МакМанус и рассказывает историю о пяти учащихся старшей школы, один из которых погиб при загадочных обстоятельствах. В ходе запущенного расследования четырем выжившим придется раскрыть свои самые потаенные секреты и попытаться выяснить, кто же из них водит остальных за нос.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в основной актерский состав вошли Барретт Карнахан, известный по «Анатомия страсти», «Американская семейка», «Кости», «До смерти красива» и «Хорошее поведение», Анналиса Кокрейн, знакомая зрителям по картинам «Кобра Кай», «Американская семейка», «В Филадельфии всегда солнечно» и «Папочка», Джессика Маклеод, снявшаяся в «То, что мы потеряли» и «Дитя тьмы», а также Мелисса Коллазо, Чибуикем Уче, Купер ван Грутел и Марианли Теджада.

В качестве шоураннера выступила Эрика Сале, подарившая миру сериалы «Коллективный разум» и «Зло». Команду исполнительных продюсеров возглавил Джон Сакки, участвовавший в создании картин «Гордость», «Медсестра», «Возвращение героя» и «Конан-варвар».