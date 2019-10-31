Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM 30 октября петербургская рок-группа Animal ДжаZ представила своим поклонникам новый альбом, который получил название «Время любить». Он стал десятым альбомом в дискографии артистов.

«Время любить, не время разбрасывать бомбы!», — именно так музыканты представили его на своей страничке в инстаграме.

По информации российского новостного агентства InterMedia, фронтмен коллектива Александр Красовицкий отметил, что у этого релиза нет определенной концепции, назвав его «осознанием того, что происходит сейчас вокруг, в мире».

«Осознание того, что самая недостающая вещь современности — это любовь. Она была таковой и тысячу, и пятьсот, и двести лет назад, таковой и остается сейчас. Могу сказать, что этот альбом — о вечном», — сказал артист в одном из интервью.