Москва, , 11:21 — REGNUM Московский музей современного искусства совместно с XIV Международным фестивалем-школой современного искусства «Территория» и Мастерской Брусникина открыли выставку «Человек размером с дом», посвященную жизни и творчеству Дмитрия Брусникина. Об этом сообщает официальный сайт ММОМА.

Выставка, заполнившая все здание музея, попробует воссоздать внутренний мир Дмитрия Брусникина, все важнейшие черты и качества которого он воплотил в своем театре и старался привить своим ученикам. Экспозиция третьего этажа выстроена вокруг биографии Дмитрия, а непрерывное движение, в котором он всегда находился, показано через объединяющий все пространство образ железной дороги. Здесь можно будет посидеть в купе плацкартного вагона — и даже забраться на верхнюю полку — и послушать, как Брусникин читает стихи.

Четвертый этаж будет выдержан в эстетике одного из последних спектаклей режиссера «До и после», где зритель сможет заглянуть за каждую из множества дверей, ведущих в разные уголки «брусникинского» мира — объекты, личные вещи, аудио‑ и видеозаписи. Пятый этаж венчает «голова великана» — видеоинсталляция, составленная из из фрагментов видео разных лет с крупными планами Брусникина. В этом же пространстве будет показан спектакль «Время роли», основанный на текстах 47 ролей, которые сыграл Брусникин.

Выставка продлится до 17 ноября 2019 года.