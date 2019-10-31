Москва, , 11:17 — REGNUM 19 ноября 2019 года советская и российская рок-группа «Цветы», созданная гитаристом и автором песен Стасом Наминым, отметит 50-летие творческой деятельности в Государственном Кремлевском дворце.

«У нас за полвека появилось около двадцати песен, которые по сей день знает наизусть и поет вся страна», — отметил основатель группы Стас Намин.

По информации российского новостного агентства InterMedia, организаторы сообщают, что во время праздничного выступления на сцене прозвучат как полюбившиеся многим хиты, так и новые композиции группы.

В этом концерте также примут участие музыканты Гарик Сукачев, Жанна Агузарова, Сергей Мазаев, Дмитрий Ревякин, Алексей Романов, группа «Чайф» и другие. «К нам придут гости, наши друзья, великолепные музыканты — и те, кто в конце восьмидесятых «встал на ноги» в нашем центре, и наши друзья из Америки», — описывает предстоящее шоу исполнитель.