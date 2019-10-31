Москва, , 11:15 — REGNUM 30 октября стало известно, что глава минкульта Владимир Мединский одобрил предложение наградить певицу Полину Телегину (Пелагею) званием заслуженной артистки России. Соответствующие документы направлены на рассмотрение президенту Владимиру Путину.

Пелагея (сс) Skrivuts

По информации российского новостного портала «Культуромания», артистка известна как исполнительница русских народных песен, а также как один из постоянных членов жюри и наставников популярного шоу «Голос».

Изначально данное предложение было инициировано фанатами исполнительницы, которые осенью этого года создали петицию в интернете.