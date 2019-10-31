Турин, Италия, , 11:10 — REGNUM С 1 по 3 ноября единственная в Италии ярмарка, посвященная исключительно современному искусству, Artissima объединит 208 галерей из 43 стран. Об этом сообщает портал ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН.

Artissima 2019, под режиссурой куратора и историка искусства Иларии Бонакоссы, пройдет в 26-ой раз. Туринская арт-ярмарка займется вопросами цензуры и исследует насущные желания поклонников и собирателей искусства.

Среди разделов выставки следует отметить десятую годовщину секции «Назад в будущее» — в этом году она ориентирована на художников 1960—1999 годов. Также нельзя пройти мимо и раздела Disegni, в нем представлены графические работы 21 художника.