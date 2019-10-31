Лос-Анджелес, США, , 11:10 — REGNUM Стало известно, о чём хотели рассказать фанатам продюсеры Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс в новой кинотрилогии по вселенной «Звёздных войн». Об этом 31 октября сообщил журнал Variety.

Шоураннеры «Игры престолов» планировали пролить свет на то, как появились воины-джедаи. Сюжет фильмов должен был рассказать поклоникам франшизы о том, как был сформирован их орден и как в итоге духовно-рыцарская организация решила встать на защиту галактики.

Ранее ИА REGNUM собщило, что Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс отказались от реализации проекта трёх новых фильмов по «Звёздным войнам». Они пояснили, что приняли такое решение из-за загруженного графика и недавно заключённого контракта с компанией Netflix.

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