Нью-Йорк, США, , 11:05 — REGNUM Новым генеральным директором знаменитого аукционного дома Sotheby’s назначен Чарльз Стюарт, бывший генеральный директор Тэд Смит займет должность старшего советника нового руководителя. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Новый владелец Sotheby’s Патрик Драи продолжает менять руководство аукционного дома. Изменения в руководящей команде проводятся довольно активно, хотя Патрик Драи при покупке Sotheby’s заявлял, что «с большим энтузиазмом» собирается работать вместе с старым руководством и его командой.

Чарльз Стюарт с 2016 года являлся сопрезидентом и главным финансовым директором кабельной компании Drahi Altice, принадлежащей Патрику Драи. Ранее было объявлено о смене главного коммерческого директора Sotheby’s, чьи обязанности сегодня выполняет Жан-Люк Берреби.