Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Джордж Мартин не начнёт писать сценарий к сериалу «Пламя и кровь», пока не закончит свою книгу «Ветра зимы». Об этом автор цикла «Песнь льда и огня» рассказал в своём официальном блоге 30 октября.

Джордж Мартин Gage Skidmore

Писатель считает «Ветра зимы» своим главным приоритетом и не будет браться за другие произведения или сценарии, пока не закончит его. Также Мартин сказал, что его разочаровала отмена сериала-приквела «Игры престолов».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сериал с рабочим названием «Длинная ночь» был отменён из-за того, что HBO не смогло сконцентрироваться на другом проекте по вселенной «Игры Престолов». Поэтому руководство компании решило оставить в производстве только одно шоу.

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