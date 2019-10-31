Тель-Авив, Израиль, , 10:40 — REGNUM В театре «Гешер» в Тель-Авиве проходит Дни Российского кино. Для открытия кино форума устроители выбрали фильм Наталии Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», уже завоевавший ряд наград на фестивалях. В программе смотра также картины «Давай разведемся!» Анны Пармас, «Гроза» Григория Константинопольского, «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Большая поэзия» Александра Лунгина.

Организаторы также решили показать жителям израильской столицы пять короткометражных художественных лент. Среди них и отмечаемые критиками фильм актрисы, сценариста и режиссера Паулины Андреевой «Плачу с вами» и работа Михаила Местецкого «Одна историческая ошибка».

Фильм демонстрируются на языке оригинала с титрами на иврите.