Москва, , 10:23 — REGNUM Новинки, которые российский зритель сможет увидеть уже на этой неделе:

«Верность» (18+)

Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Хотя Лену и Сережу, героев фильма Нигины Сайфуллаевой, никто не назвал бы неудачной парой — их жизнь и карьера отлично складывается, они нежно любят друг друга. Вот только физической близости Сергей почему-то избегает. Лена решает, что ее муж тратит свой пыл где-то на стороне, и молча начинает мстить ему, кинувшись в омут случайных связей. Но такая жизнь, как известно, до добра не доводит…

«Ленин. Неизбежность» (12+)

Фильм Владимира Хотиненко рассказывает о возвращении лидера большевиков Ленина из Швейцарии в Россию в 1917 году и о встречах его с социал-демократом Парвусом, желавшим проспонсировать это возвращение, а вместе с ним — и революцию. Это эпизод, вокруг которого ходит множество легенд и псевдоисторических спекуляций, так что интерес к нему неудивителен.

«Француз» (16+)

Далекий 1957 год, на учебу в СССР приезжает все больше иностранцев — прежде всего, из семей коммунистов. Среди них и студент Пьер Дюран, который считается сыном бойца французского Сопротивления. Проходя стажировку в МГУ, Пьер знакомится с балериной Большого театра Кирой и фотографом Валерой. Новые друзья знакомят его с культурной жизнью столицы. Зарубежный гость с удивлением узнает, что в этой жизни все очень непросто, в ней есть подводные течения. Но и его собственная миссия в Москве имеет тайную сторону — он хочет узнать о судьбе своего настоящего отца — русского аристократа и бывшего белого офицера Татищева…

Фильм режиссера Андрея Смирнова снят в черно-белых тонах — в стиле 50-х.

«Извините, мы вас не застали» (16+)

Рикки — простой честный работяга. Во время кризиса он потерял работу на стройке и с тех пор они с женой Эбби изо всех сил пытаются выжить и поднять на ноги двоих детей. Эбби ухаживает за одинокими стариками, а Рикки перебивается случайными заработками. Наконец, он, как ему кажется, натыкается на золотую жилу — возможность приобрести фургон и развозить посылки, работая «на себя». Но работа мечты оказывается западней. Теперь он «пашет» по 12−14 часов в сутки под постоянной угрозой штрафов и вычетов, в то время как сын-подросток отбивается от рук, а одиннадцатилетняя дочка не может уснуть от тоски и страха, потому что в когда-то дружной семье начались почти ежедневные ссоры…

Остросоциальную семейную драму снял британский режиссер Кен Лоуч, многократный призер Каннских кинофестивалей.

«Терминатор. Темные судьбы» (16+)

Похоже, эта музыка будет вечной. То, что для Сары Коннор когда-то было кошмаром, имеющим начало и конец, превратилось в ее судьбу и практически профессию. Терминаторы самых разных систем продолжают регулярно появляться в нашем времени — только успевай отстреливать и взрывать! Раньше они охотились за Джоном, но теперь Сара узнает, что на сей раз их цель — девушка по имени Дани Рамос. К тому же оказывается, что не она одна призвана спасать мир — из будущего появляется Грейс — женщина-киборг, в которой больше от человека, чем от робота. Сару ждет и еще одна удивительная встреча…

Очередное продолжение культовой саги о бунте машин снял режиссер Тим Миллер. В роли Сары Коннор все та же Линда Хэмилтон.

«Робо»

Фильм российского режиссера Сарика Андреасяна призван улучшить репутацию разумных механических созданий. Экспериментальный робот-спасатель А-112, созданный родителями двенадцатилетнего Мити Привалова, мечтает обрести друзей и семью. Для этого он сбегает из лаборатории. И надо было так случиться, что он встретился и подружился с сыном своих создателей, которому тоже было одиноко, потому что родители не понимали его, к тому же все время пропадали на работе…

«Дитя погоды» (12+)

Ходака и Хина, герои аниме режиссера Макото Синкая встретились в Токио во время затяжного дождя. Ходака внезапно узнает, что его новая знакомая умеет разгонять облака силой воли. Теперь его жизнь в новом городе стала не только сносной, но и полной радости, но его чувствам предстоит пройти проверку…

«Семейка Аддамс» (12+)

Режиссеры Грег Тирнан и Конрад Вернон создали мультипликационную версию истории об эксцентричной семейке Аддамс. Ее представители обожают гулять ночью в грозу, любят кладбища и все черное, а вместо нежных объятий и поцелуев подвергают друг друга пыткам Инквизиции и опасным экспериментам. Их слуга похож на монстра Франкенштейна, а по дому бегает совершенно отдельная и очень полезная в хозяйстве Рука. В общем, заходите в гости, если у вас крепкие нервы — скучать вам точно не дадут!

«Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана»

Если ты по-настоящему мечтаешь о приключениях, тебя не остановят ни твоя молодость, ни насмешки, ни репутация недотепы и неудачника. Хуан Себастьян Элькано был именно таким мечтателем. Лишившись своего корабля и едва не угодив под суд, он сумел стать участником экспедиции прославленного мореплавателя Фернана Магеллана, которая превратилась в первое в мире кругосветное путешествие…

Полнометражный мультфильм, навеянный историческими событиями, создал испанский режиссер Анхель Алонсо.