Москва, , 10:22 — REGNUM 30 октября 2019 года известный российский композитор и продюсер Максим Фадеев объявил о том, что распускает свой лейбл MALFA, которым руководил почти 30 лет. Напомним, что в разное время в ней состояли Serebro, Глюкоза, Катя Лель, Юлия Савичева и др.

«Компания расторгла контракты со всеми артистами лейбла. Без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование на всю охрану авторских прав, за исключением только двух артистов, с которыми ведутся судебные споры», — сказал Фадеев.

По информации российского новостного портала The Flow, глава компании отметил, что MALFA разрослась до неконтролируемых размеров, что и послужило причиной решения о реструктуризации. Продюсер также отметил, что захотел изменить «внутренний посыл», теперь это будет небольшой лейбл с ограниченным количеством резидентов.

«Компания будет настроена на очень четкую и внятную работу на одного или двух артистов в год, поэтому мы сможем сосредоточиться и выдавать лучший продукт», — объяснил Фадеев.