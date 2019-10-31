Самара, , 10:23 — REGNUM Выставка французского фотографа Жан-Марка Годеса «Живые книги» пройдет в Самаре. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба Самарского литературного музея.

Выставка пройдет в Самарском литературном музее с 8 по 30 ноября.

По словам пресс-службы музея, французский фотограф продвигает книги посредством фотографии и не использует компьютерный монтаж.

«Его работы — это поэтическое воплощение воображаемых отношений между жизнью и книгой», — отмечают они.

Открытие выставки и встреча с художником состоятся 8 ноября в 19:00 в Самарском литературном музее по ул. Фрунзе, 155.

Во время выставки пройдут мастер-классы, мастерская с художником и просмотр анимационного фильма «Картина». Кроме этого будет создано постановочное фото с участием жителей Самары, которое пополнит коллекцию фотографа.

Отмечается, что выставка «Живые книги» организована в рамках V Международного фестиваля «Французская осень» при поддержке посольства Франции в РФ и Французского института в России.