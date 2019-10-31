София, , 10:20 — REGNUM 30 октября российская фолк-группа TheHattersвыпустила новый клип на песню «Все сразу», режиссером которого стал Эмир Кустурица. В видеоролике снялись блогеры Илья Варламов и Евгений Кулик.

По сюжету в музыканты выступают в некой общине, где заправляют богачи, а привилегированные граждане всячески притесняют обычных жителей. В итоге возмущенные граждане выходят «стенка на стенку» против представителей власти и стычка заканчивается смертью главного злодея и богача.

По информации российского новостного агентства InterMedia, съемки проходили в Болгарии на производственной базе знаменитого режиссера.

«Когда мы создавали группу, у нас был внутренний душевный референс на все фильмы Кустурицы, так как мы выросли на них, и они нам очень близки. Мы несказанно счастливы, что мечта сбылась и нам посчастливилось поработать с Эмиром Кустурицей лично», — отметил в интервью «Афише Daily» лидер коллектива Юра Музыченко.