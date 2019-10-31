Нью-Йорк, США, , 10:17 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что к актерскому составу сериала «Новичок» присоединилась Энни Вершинг, получившая признание благодаря «Брюс Всемогущий», «Сверхъестественное», «Касл», «Юристы Бостона» и «Дневники вампира». Актриса исполнит роль серийной убийцы, наслаждающейся классической психологической игрой с сотрудниками правоохранительных органов. Картина повествует о живущем в небольшом городе обывателе средних лет Джоне Нолане, который однажды решает кардинально развернуть течение своей жизни и поступить на работу в полицию Лос-Анджелеса. Теперь ему придется доказать свою состоятельность под снисходительными взглядами своих молодых коллег, используя острый юмор и накопившийся жизненный опыт.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Алекс Хоули, подаривший миру сериалы «Необычный детектив» и «Следствие по телу». Команду исполнительных продюсеров возглавилиМарк Гордон, участвовавший в создании картин «Поли», «Исходный код», «Скорость» и «Мыслить как преступник». Режиссерами стали Майкл Гои, Тоа Фрейзер и Грег Биман.

Главные роли исполнили Нэйтан Филлион, известный по «Миссия «Серенити», «Спасти рядового Райана», «Взрыв из прошлого», «Светлячок» и «Касл», Алисса Диас, знакомая зрителям по картинам «Нарко: Мексика», «Девять жизней Хлои Кинг», «Обмани меня» и «Саутленд», Титус Макин-младший, снявшийся в «Сплетённые судьбой» и «Анатомия страсти», Ричард Т. Джонс, сыгравший в «Телефонная будка», «Соучастник» и «Точка обстрела», и Мелисса О’Нил.