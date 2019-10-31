Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Компания Warner Bros. планирует выдвинуть фильм «Джокер» на премию «Оскар» в 16 номинациях из 24 существующих. Об этом 30 октября сообщил портал Comic Book.

Джокер Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

https://twitter.com/ArthurFleck___/status/1189386824092995584

Среди указанных номинаций: «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа» и др. Представители Warner Bros. также выпустили специальные постеры картины, призывающие Киноакадемию США рассмотреть фильм в качестве потенциального участника премии.

Напомним, премьера «Джокера» состоялась 3 октября 2019 года. Фильм стал самой успешной картиной с рейтингом R (от слова «restricted». На такие фильмы людей в возрасте до 17 лет пускают только в сопровождении родителей) в мире.

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