Москва, , 10:15 — REGNUM На телеканале «Super» 9 ноября стартует новое реалити-шоу «Яна Супер», которое поможет разрешить проблемы одной из российских знаменитостей. В новом шоу основными участниками станут члены семьи Яны Рудковской, известной телеведущей и официального представителя Дмитрия Билана.

Генеральный продюсер канала Super, Ксения Собчак, уверена, что в ходе данного реалити-шоу будет раскрыто множество секретов о самой популярной светской персоне страны, а также о ее муже.

Не так давно на «ТВ 3» уже стартовал проект о семье Ивана Охлобыстина, известного по сериалу «Интерны». Реалити-шоу «Охлобыстины. Семья — это святое», повествующее об обычной жизни многодетной семьи, быстро приобрело популярность на российском телевидении.