Москва, , 10:12 — REGNUM 31 октября в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открывается выставка, представляющая «Царские врата» первой половины XV века, происходящие из иконостаса неизвестного, значительного по размерам, храма.

Как отмечают организаторы выставки, «Царские врата» входят в круг произведений, созданных преемниками знаменитого мастера, на которых огромное влияние оказало его творчество. Сохранившиеся памятники этого времени единичны, и каждый из них уникален.

В живописи Врат, где представлена сцена Благовещения и образы четырех евангелистов, стиль отличается от произведений самого мастера. В работе над ними принимало участие не менее двух иконописцев, каждый из которых по своему интерпретировал усвоенные им рублевские традиции.