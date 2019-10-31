Лос-Анджелес, США, , 10:09 — REGNUM 29 октября 2019 года известный рэпер и музыкант Канье Уэст, недавно выпустивший свежий альбом «Jesus Is King», вместе со своей госпел-группой Sunday Service исполнил свои новые треки прямо в самолете. Сообщается, что в тот момент он находился вместе со знаменитым американским телеведущим Джеймсом Корденом.

На видео, которое он выложил, исполнитель вместе со своим музыкальным коллективом исполнил трек «Jesus Walks».

По информации российского новостного портала The Flow, Уэст также поделился с шоуменом подробностями своей личной жизни. «До того, как я женился, люди думали, что жениться не круто. А потом увидели и такие: О, это же круто!», — именно так описывает свое решение исполнитель.

Однако не появилось информации, по поводу целей совместного перелета хип-хоп артиста с командой и телеведущим.