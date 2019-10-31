Москва, , 10:07 — REGNUM Yа своей страничке в Instagramизвестный российский продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал о состоянии своего здоровья после сердечного приступа. Музыкант подтвердил, что его состояние стабилизировалось.

Максим Фадеев Instagram.com/fadeevmaxim

«Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне было действительно плохо, но сейчас мое здоровье стабилизировалось, и я уже во всю работаю», — поделился со своими поклонниками Максим.

По информации российского новостного агентства SMnews, 28 октября ему стало плохо, прибывшие медики диагностировали предынфарктное состояние. По их словам, это случилось из-за нервного истощения.

В этой же записи Фадеев также приглашает поклонников на свой сольный концерт, который состоится 27 ноября в Крокус Сити Холл.