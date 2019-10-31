Москва, , 09:39 — REGNUM Комик, актёр и телеведущий Сергей Светлаков рассазал о причинах закрытия телешоу «Прожекторперисхилтон». Об этом 31 октября сообщил РБК.

Светлаков отметил, что причиной закрытия проекта передачи стало несоответствие формату Первого канала. Он сказал, что руководство телекомпании не позволяло шутить на темы, которые не представлены в основных СМИ.

«Мы не хотели выглядеть идиотами», — сказал Светлаков, добавив, что ведущие во время обсуждения новостей не касались каких-то событий, происходящий в России, а обсуждали как «в Норильске суслик родил ещё одного суслика».

Напомним, юмористическая программа «Прожекторперисхилтон» выходила в эфир Первого канала в период с 2008 по 2017 годы. В качестве ведущих вместе со Светлаковым на ней выступали Иван Ургант, Гарик Мартиросян и Александр Цекало.

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