Екатеринбург, , 07:53 — REGNUM В Свердловской области 273 учреждения культуры проведут на своих площадках 3 ноября акцию «Ночь искусств». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Культурные мероприятия пройдут с 19:00 до 23:00 по местному времени. В акции примут участие театры, галереи, культурные центры и библиотеки.

Как уточнил глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, одной из таких площадок станет Театр юного зрителя, в котором представят спектакль «Полночный троллейбус», во время которого зрители смогут не только посмотреть представление, но и получат возможность побывать в самом троллейбусе.

Отметим, что каждый посетитель получит от организаторов сувенир, в виде «Золотой маски».

Напомним, что культурная акция приурочена к году театра в России.