Краснодар, 31 октября 2019, 07:24 — REGNUM Коллектив Краснодарского краевого театра кукол обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву после увольнения с должности художественного руководителя театра Константина Мохова. Подписи под обращением поставили 19 сотрудников театра.
В письме, в частности, его авторы пишут о попытках со стороны ряда артистов создать в учреждении неблагоприятную творческую и рабочую атмосферу, пытаясь подбить коллектив на скандал и саботаж, пишет «Кубань24».
В письме артисты также сообщают, что Мохов, а также экс-директор Таир Рагимов уволились под давлением министерства культуры региона.
Ситуацию прокомментировала вице-губернатор Анна Минькова, которая отметила, что увольнение Мохова — «его личное решение».
Она также добавила, что со стороны администрации региона к работе театра никаких вопросов не было. Замечания выявляла региональная КСП, однако их устраняли.
Накануне стало известно об увольнении с поста худрука Краснодарского краевого театра кукол Константина Мохова, который руководил театром с 2004 года.