Краснодар, , 07:24 — REGNUM Коллектив Краснодарского краевого театра кукол обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву после увольнения с должности художественного руководителя театра Константина Мохова. Подписи под обращением поставили 19 сотрудников театра.

В письме, в частности, его авторы пишут о попытках со стороны ряда артистов создать в учреждении неблагоприятную творческую и рабочую атмосферу, пытаясь подбить коллектив на скандал и саботаж, пишет «Кубань24».

"Хотим открыто и твердо заявить, что мнение этого артиста не является мнением большинства, никто ей не давал права говорить от лица всего коллектива», — говорится в обращении.

В письме артисты также сообщают, что Мохов, а также экс-директор Таир Рагимов уволились под давлением министерства культуры региона.

Ситуацию прокомментировала вице-губернатор Анна Минькова, которая отметила, что увольнение Мохова — «его личное решение».

«Константин Мохов ушел по собственному желанию, хотя прошёл аттестацию и ему неоднократно предлагали остаться. По моему поручению с коллективом встречалась министр культуры. Все актеры — профессионалы, но неправильно, когда смешивается работа и личное. Театр всегда получал поддержку края. Были приняты решения по повышению зарплаты, улучшились условия труда, укрепилась материальная база, репертуарная политика», — цитируют Минькову «Кубанские новости».

Она также добавила, что со стороны администрации региона к работе театра никаких вопросов не было. Замечания выявляла региональная КСП, однако их устраняли.

«Кто-то с ними, конечно, в коллективе не согласен и отказывается работать по правилам. Руководству театра надо задуматься, как впредь не допускать нарушений и продолжить работу над репертуаром. В любой ситуации руководствоваться сегодня нужно законом и здравым смыслом», — сказала Минькова.

Накануне стало известно об увольнении с поста худрука Краснодарского краевого театра кукол Константина Мохова, который руководил театром с 2004 года.