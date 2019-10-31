Москва, , 06:31 — REGNUM Счётная палата считает «недостаточно прозрачным» действующий в России механизм отбора заявок на государственную поддержку производства отечественных фильмов. Об этом говорится в новом бюллетене, опубликованном 31 октября пресс-службой контрольного органа.

Отмечается, что в состав экспертных советов входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий. В Счётной палате считают, что это «создаёт риски финансирования из бюджета аффилированных проектов».

В бюллетене также подчёркивается, что кинематограф включён в Стратегию культурной политики до 2030 года и в последнее время стал одним из приоритетов бюджетных расходов, однако отрасль «до сих пор не получила чётких ориентиров развития на средне‑ и дальнесрочную перспективу». Стратегических документов федерального уровня в данной сфере не принято, а указанные в стратегии задачи недостаточны, констатируют в Счётной палате.

Сообщается, что на 2017−2019 год из федерального бюджета было направлено 22,8 млрд рублей на поддержку кинематографии. Из этих средств 17,9 млрд рублей, или 78,6%, пошло на производство национальных фильмов.