Благовещенск, , 06:08 — REGNUM Первая модельная библиотека, созданная в рамках реализации национального проекта «Культура» в Амурской области, открылась 31 октября в Благовещенске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Посетителям обновленной библиотеки теперь доступны современная компьютерная техника со скоростным доступом в интернет, 3D-принтер, система виртуальной реальности, электронное музыкальное фортепиано, виниловый проигрыватель с акустической системой.

Реконструкция молодежной библиотеки имени Чехова, ставшей теперь модельной, продолжалась четыре месяца. Для ее осуществления из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей. Возможность пройти модернизацию и получить современное компьютерное оборудование библиотека завоевала, когда единственная в регионе победила в конкурсе, дающем право на получение поддержки в рамках национального проекта «Культура».

Правительством области запланировано в 2020 году реконструировать в соответствии с новыми стандартами ещё две учреждения: библиотеку искусств в Благовещенске и библиотеку в Ивановском районе.