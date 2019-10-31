Железногорск, Красноярский край, , 04:03 — REGNUM Первая модельная библиотека нового формата открылась в ЗАТО Железногорск в Красноярском крае. Об этом 30 октября сообщает региональный портал newslab.ru.

Средства на реконструкцию Центральная городская библиотека им. Горького города Железногорска получила по итогам конкурса в рамках национального проекта «Культура». 5 млн рублей было предоставлено из федерального бюджета, 1 млн рублей — администрацией Железногорска.

Как заявил присутствовавший на открытии модернизированной библиотеки министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, модельная библиотека сегодня — это не просто книгохранилище, а сочетание богатого книжного фонда с современными технологиями и «новым уровнем сервиса». В распоряжении железногорцев теперь есть зоны для чтения и творчества, работы и отдыха, современное оборудование с доступом в интернет, отметил министр.

До конца 2019 года в Красноярском крае планируется открыть еще шесть модельных библиотек: в городах Уяр, Ачинск, Северо-Енисейск, Иланское, поселке Урал Рыбинского района, детскую модельную библиотеку в селе Дзержинском.

На эти цели из федерального бюджета Красноярскому краю выделено 40 млн рублей, из муниципальных бюджетов — 7 млн рублей.

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