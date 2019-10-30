Минск, , 23:17 — REGNUM «На гродненских замках очередная интересная находка. Несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно», — проинформировал сегодня, 30 октября, Гродненский государственный историко-археологический музей.

«Печать Владимира Мономаха найдена на территории Нового замка», — сказано в сообщении гродненского государственного музея.

С печатью будут работать специалисты, однако уже сейчас гродненский музей сообщает о её принадлежности русскому великому князю Владимиру Мономаху — архонту всея земли Русской. У него было более десятка детей от двух браков, в том числе будущая княжна гродненская Агафья, выданная замуж за гродненского князя Всеволода (Всеволодко) Давидовича.

«На одной стороне изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также имел имя Василий) а с другой благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи. Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 г.)», — проинформировал музей.

Напомним, весной 2019 года Академия наук Белоруссии проинформировала Александра Лукашенко о находке шлема древнерусского князя Изяслава — сына великого князя Владимира (Крестителя). Тогда могилёвский историк Игорь Марзалюк сообщил прессе: «Авторитетно могу заявить: Беларусь на сегодняшний день имеет самый древний символ государственности и власти. Изяслав, если говорить словами нынешней Конституции, был руководителем Полоцкого государства. Это круче, чем шапка Мономаха. Ведь шапка Мономаха, которая хранится в России, это шапка хана-узбека, подаренная одному из московских князей. Это XV век. А у нас конец X-начало XI. Вот и все».

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Официальную версию находки высмеяли белорусские и украинские историки. Её поставили в один ряд с «россонским идолом» — подделкой, которую при странных обстоятельствах обрёл полоцкий археолог Денис Дук и представил в СМИ как сенсационный «тысячелетний» артефакт.

Подробности скандала: Найденный в Белоруссии «тысячелетний» идол оказался подделкой