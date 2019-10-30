Йошкар-Ола, , 23:03 — REGNUM Городу Козьмодемьянску присвоен статус исторического поселения регионального значения, имеющего особое значение для истории и культуры Марий Эл. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном портале республики.

Документ подписал глава Марий Эл Александр Евстифеев 28 октября.

Предметами охраны в историческом поселении являются исторически ценные здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочная структура; объемно-пространственную структуру; композиция и силуэт застройки; соотношение между различными городскими пространствами; а также соотношение природного и созданного человеком окружения.

Ранее Козьмодемьянск входил в перечень исторических поселений, но в июле 2010 года приказом Министерства культуры РФ был из него исключен.

ИА REGNUM напоминает, Козьмодемьянск является центром Горномарийского района, в состав которого не входит. Город расположен на высоком правом берегу Волги, в 104 км юго-западнее Йошкар-Олы. Он основан как крепость в 1583 году. Под именем города Козьмодемьянск впервые упоминается в актах 1609 года. В 1718 году назначен уездным городом Казанского наместничества. В августе 2019 года Козьмодемьянск включен[ в список монопрофильных муниципальных образований. Историческая территория Козьмодемьянска занимает 120 га. Здесь расположены 150 памятников, в том числе 12 — федерального значения и 40 — республиканского.