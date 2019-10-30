Лос-Анджелес, США, , 22:45 — REGNUM Киностудия Marvel собирается в будущем выпускать по 3 или 4 кинокомикса в год. Об этом 30 октября сообщил главный креативный директор Алан Хорн в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Хорн отметил, что Кевин Файги на своей работе постоянно находится в разъездах и он будет выпускать именно такое количеств картин. Издание омечает, что эта информация совпадает с с датами выхода новых фильмов, которые были названы как на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con, так и на состоявшейся в августе 2019 года фан-выставке D23 Expo.

Напомним, следующим фильмом Marvel станет «Чёрная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Стоит отметить, что это будет последнее появление актрисы в картинах расширенной киновселенной студии.

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