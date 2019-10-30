Нью-Йорк, США, , 22:33 — REGNUM Телеканал Epix продлил сериал «Пенниуорт» про молодость дворецкого Бэтмена на второй сезон. Об этом 30 октября сообщил портал TV Line.

Глава Epix Майкл Райт заявил, что сериал стал для компании «большим хитом», который понравился как критикам, так и зрительской аудитории. Он отметил, что «Пенниуорт» стал самым «эффективным» оригинальным шоу телеканала, добавив, что заслуга в этом принадлежит продюсерам Бруно Хеллеру и Дэнни Кэннону, а также «феноменальному» актёрскому составу.

Напомним, первый эпизод «Пенниуорта» был показан в эфире Epix 28 июля 2019 года. Всего в рамках первого сезона шоу было выпущено 10 серий.