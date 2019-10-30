Лос-Анджелес, США, , 22:24 — REGNUM 29 октября 2019 года австралийский музыкальный коллектив, работающий в жанре психоделического рока, Tame Impala анонсировал выход нового студийного альбома, который получит название «The Slow Rush» и будет состоять из 12 песен.

Сообщается, что пластинка увидит свет в день всех влюбленных, 14 февраля, а пока музыканты решили порадовать своих поклонников новым синглом «It Might Be Time».

По информации американского новостного портала Pitchfork, музыканты работали над пластинкой в Лос-Анджелесе — в родном городе фронтмена Кевина Паркера Фримантле.

Он отметил, что сам спродюсировал и свел все треки нового, четвертого по счету, альбома. Стоит отметить, что предыдущая студийная пластинка вышла в 2015 году, а последний сингл группы вышел в свет в марте 2019 года и получил название «Patience».