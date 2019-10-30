Копенгаген, , 22:18 — REGNUM Датский фильм «Королева» был удостоен кинематографической награды Северного совета 2019 года. Об этом сообщили представители совета в заявлении СМИ.

Фильм повествует о женщине, которая пошла на все, чтобы завести роман со своим 17-летним пасынком. По словам представителей Северного совета, фильм получил награду за то, что он шаг за шагом раскрывает то, как появляется трагичная семейная тайна из-за того, что «желание и ложь создают чрезвычайно сложные жизненные дилеммы». Об этом пишет датская газета Ekstra Bladet (Экстра Блэдэт).

Фильм «Королева» является официальным кандидатом от Дании на получение Оскара. Помимо этого, картина оказалась одной из самых успешных в осеннем сезоне: было продано порядка 320 тысяч билетов.