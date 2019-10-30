Тегеран, , 22:13 — REGNUM 29 октября иранское информационное агентство IRNA сообщило, что посольство Ирана в Сеуле приняло участие в неделе публичной дипломатии в Сеуле при поддержке Фонда Кореи (Korea Foundation).

В течение недели Иран представлял свои традиционные ремесла, культурные и промышленные достижения. Посольство Ирана установило отдельный павильон, в котором рассказывало о туристических достопримечательностях Исламской республики. По словам работников посольства, выставка пользовалась особым успехом у посетителей.

Фонд Кореи (Korea Foundation) был создан в 1991 году для укрепления дружеских отношений с другими странами мира и углубления культурного сотрудничества с ними.