Нью-Йорк, США, , 21:59 — REGNUM Потоковый сервис Netflix решил продлить сериал «Другая жизнь» на второй сезон. Об этом 29 октября сообщила актриса Кэти Сакхофф на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/kateesackhoff/status/1189248674150391808

Снимать продолжение шоу начнут в Ванкувере (Канада), где, по совпадению, снимали большую часть сериала Звёздный крейсер «Галактика», в котором также снималась Сакхофф. Сериал будет состоять из 10 эпизодов, пока что сроки выхода первой серии продолжения не называются.

Напомним, ранее Кэти Сакхофф сообщила в интервью журналистам, что в история «Другой жизни» подразумевает выпуск как минимум трёх сезонов. Первый эпизод шоу Netflix выложил на своём сайте 25 июля 2019 года. Стоит отметить, что сериал получил не очень хорошие оценки зрителей.

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