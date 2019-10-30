Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Официальный представитель продюсера Зева Брауна подтвердил, что деятель кино и телевидения скончался в возрасте 90 лет. Причиной смерти стал преклонный возраст кинематографиста. Наибольшее признание он получил за создание культового сериала «Срок службы», который транслировал канал CBS в конце 1980-х.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина повествует об отряде солдат США, которые исполняют различные задания и поручения на полях войны во Вьетнаме. Главные роли исполнили Теренс Нокс, Стефен Кэффри, Тони Бекер, Мигель А. Нуньес-младший.

Кроме того, продюсер участвовал в создании таких картин как «Девочка из переулка», «Лики смерти», «Смертельные узы», «Голдштейн», «Мадрон», «Пешеход», «Кольт из луковицы» и «Девочка из переулка».