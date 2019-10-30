Нью-Йорк, США, , 21:47 — REGNUM Стала известна основная причина отмены сериала-приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс, известного под рабочими названиями «Длинная ночь» или «Кровавая Луна». Об этом 30 октября сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся у издания информации, главной причиной отмены пилотного выпуска нового шоу стало то, что HBO не могло из-за него сосредоточиться на другом приквеле популярно сериала — «Доме Таргариенов», сценарий к которому написали Мартин и Райан Кондалы, а ряд эпизодов должен снимать Мигель Сапочник.

Отмечается, что в ситуации, когда с «Длинной ночю» возникли проблемы, руководство решило не рисковать и отменило шоу, которое, с его точки зрения, выглядит менее привлекательно, чем сериал, действие которого происходит за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов».

Напомним, согласно сценарию «Длинной ночи», написанному Джейн Голдман, действия сериала должны были происходить за тысячи лет до событий «Игры престолов». О том, что HBO решило отменить сериал, производство которого стартовало в июне 2018 года, стало известно сегодня, 20 октября 2019 года.

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