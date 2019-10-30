Керчь, Крым, , 21:19 — REGNUM Организаторы кинофестиваля «Человек, познающий мир» озвучили список призеров. Об этом 30 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации конкурса.

Главный приз фестиваля в номинации «Лучший художественный полнометражный фильм» получила картина «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой. Лучшей короткометражной картиной признали ленту «Меня зовут Петя» Дарьи Биневской. Специальный приз жюри «Лучший актёр» достался Микаелу Погосяну за роль в картине «Лорик» (Алексей Злобин).

В направлении неигровых фильмов первые три места заняли картины «Учитель для Глазка» (Наталья Саврас), «Дети футбола» (Павел Иванов) и «Солдаты спорта» (Екатерина Толдонова, Геннадий Каюмов). При этом приз зрительских симпатий «Выбор керчан» получили полнометражный фильм Филиппа Абрютина и Максима Зыкова «Команда мечты» и документальная лента «Дети футбола».

Напомним, в 2019 году в состав жюри кинофестиваля «Человек, познающий мир» в направлении игровых фильмов вошли киноведАрмен Медведев, актёрСергей Баталови директор Керченского драматического театра им. А.С. Пушкина Александра Галкина. Победителей в направлении неигрового кино выбирали Павел Печенкин, Алексей Тельнов и Максим Гуреев.

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