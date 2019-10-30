Штат Калифорния, США, , 20:37 — REGNUM 26 октября скончался «последний великий продюсер» «нового Голливуда» Роберт Эванс, известный тем, что он приложил руку к созданию «Крестного отца», «Китайского квартала», «Марафонца» и многих других знаковых картин стилистики «нового Голливуда». Об этом спустя двое суток после смерти продюсера сообщил телеканал KTLA.

Кинокритики отмечают «необычайный нюх» продюсера на успешные проекты и талантливых людей. В сложные для киностудии «Paramount» годы Роберту Эвансу удалось раскрутить режиссера Романа Полански до уровня мировой звёзды авторского кино, а позже подхватить идею писателя Марио Пьюзо об экранизации истории сицилийской мафии.

Впоследствии Роберт Эванс получил наибольшую известность за продюсирование «Крестного отца» Фрэнсиса Копполы, благодаря чему его имя останется в истории мирового кинематографа.