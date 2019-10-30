Москва, , 20:24 — REGNUM В Москве 29 октября в Orekhov Gallery в Москве открылась выставка Саввы Савельева «Изумрудные пруды». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Последние несколько лет Савва Савельев работает с изумрудным цветом — исследует его природу и синхронизирует его с текстами. Художник цитирует Плиния, который утверждал, что «зелень деревьев доставляет большое удовольствие, но с зеленью изумруда не может сравниться ни один предмет».

Как отмечают искусствоведы, «вход» в изумрудный цвет произошел у художника в мастерской, когда он делал заготовки холстов и красил их в изумрудный цвет. Один такой холст долго стоял и «заработал», когда художник, вернувшись из магазина, бросил белый пакет на пол напротив него. Так, встретился объект и фон, белый и изумрудный цвета. Белый стал цветом объектов — скульптур, — погруженных в идеальную ситуацию цвета.

Выставка продлится до 9 декабря 2019 года.