Берлин, , 18:18 — REGNUM 29 октября Европейская киноакадемия объявила трёх возможных лауреатов в номинации «Лучшая европейская комедия», ими стали «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Дитте и Луиза» Николасу Бендинсена и «Тель-Авив в огне» Самеха Зоаби. Об этом сообщает интернет-портал Европейской киноакадемии.

Выбором номинантов занимался комитет, в который вошли члены правления Европейской киноакадемии Катриэль Шарон из Израиля, Анджела Бош Риус из Испании, Сельма Махадзич из Хорватии, Якоб Нейендам из Дании, Ник Пауэлл из Великобритании.

Победитель будет объявлен 7 декабря в Берлине на торжественной церемонии 32 премии Европейской киноакадемии.

Надо признать, что в номинанты на лучшую комедию вошли картины признанные кинокритиками как подлинные драмы.