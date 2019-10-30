Москва, , 18:10 — REGNUM По итогам кинопроката в минувшие выходные с 24 по 27 октября 2019 года картина «Малефисента:Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли остаётся на первом месте по сборам, кинокомикс «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли опустился на третье место. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

За минувшие выходные картина собрала 455 млн рублей, что составило 50 процентов от сборов первых десяти картин в рейтинге кинопроката. За две недели проката «Малефисента» уже собрала больше миллиарда, сборы «Джокера» по сравнению с прошлыми выходными упали в два раза.

Кинокритики отмечают, что в последнее время в массовом коммерческом кино наметился тренд на продвижение антигероев и раскрытие их образов, так как их мотивация больше интересует зрителя, пытающегося разобраться в «анатомии зла».