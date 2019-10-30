Ульяновск, , 17:57 — REGNUM В Ульяновской области впервые будет присуждена театральная губернаторская премия «Легенда театра». Первого лауреата назовут 31 октября — в день рождения народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Бориса Александрова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. В этом году артисту исполнилось бы 70 лет.

В честь дня рождения выдающегося земляка в Ульяновской области запланирован ряд мероприятий. В рамках праздника впервые пройдёт церемония награждения губернаторской премии «Легенда театра» имени Бориса Александрова. Она будет вручена «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Ульяновской области».

В депо состоится запуск театрального трамвая по направлению Северный Венец — Драмтеатр имени Ивана Гончарова. Далее в течение года транспорт будет курсировать по городским маршрутам №№ 4 и 2.

Основная часть памятных мероприятий пройдет в Ульяновском драматическом театре. Будут показаны видеозаписи спектаклей прошлых лет с участием Бориса Александрова, откроется выставка картин театрального художника Ирины Соловьевой, будет представлена культурная программа.

Вечером 31 октября будет открыт X всероссийский театральный фестиваль «Александровский сад». Зрители увидят спектакль «Человек из Подольска» от труппы театра-студии ENFANT TERRIBLE, ставший в 2018 году лауреатом национальной премии «На благо мира».

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