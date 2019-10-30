Братислава, , 16:45 — REGNUM 29 октября в Братиславе открылась «Ретроспектива фильмов Тарковского», призванная познакомить зрителей из Словакии с наследием великого советского режиссера. Об этом сообщает пресс-секретарь посольства России в Словакии Владислав Куликов.

Первым показанным фильмом на кинофестивале стала первая картина Андрея Тарковского «Иваново детство». Пресс-секретарь посольства России заявил, что в течение семи дней зрители смогут увидеть все семь фильмов режиссера, проследив, таким образом, весь его творческий путь.

Андрей Тарковский считается одним из самых известных российских режиссеров за рубежом и его наследие воспринимается как «мягкая сила» России в мире.