Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM На Netflix выйдет мультсериал «Райский лес», созданный по мотивам древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Об этом 30 октября сообщает «Мир Фантастики».

Созданием сериала займётся команда другого анимационного проекта Netflix — Castlevania. Сообщается, что «Райский лес» переосмыслит классический эпос в антураже футуристической Индии.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на платформе Netflix будет выложен короткометражный мультфильм пакистанского режиссера Шармин Обаид-Чиной. Он называется «Ситара: пусть девушки мечтают».

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