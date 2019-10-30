Самара, , 15:24 — REGNUM В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств». Об этом 30 октября сообщает пресс-службы городской администрации.

В музеях, театрах, библиотеках Самары 3−4 ноября пройдут различные мероприятия.

Так, в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» состоится виртуальный флешмоб «Космос объединяет».

В театре «Лукоморье» пройдут мастер-классы по бумажному моделированию и изготовлению народных игрушек «вязанка». Кроме этого, в театре покажут спектакль «Ваня Датский» по новелле Бориса Шергина.

В музее «Детская картинная галерея» пройдут бесплатные экскурсии и мастер-классы по песочной анимации и росписи «Шинуазри».