Уфа, , 14:37 — REGNUM Более 200 человек приняли участие во флешмобе «Башкирский танец со звездой». Об этом 30 октября сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Хореографический флешмоб прошел в Уфе на площади перед Гостиным двором. Станцевать башкирский танец всем вместе предложили артисты Государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова и башкирской этно-рок-группы «Аргымак».

Артисты показали местным жителям базовые движения танца, а музыканты исполнили песню «Бурзянские парни».

Отмечается, что по окончанию флешмоба все участники получили видеодиски «Наследие Гаскарова» и буклеты ансамбля.

Напомним, что данный проект поддержал глава региона Радий Хабиров, пообещав лично вручить специальный приз за самое красивое исполнение танца за пределами или в Башкирии, но с гостем из-за ее пределов.