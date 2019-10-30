Москва, , 14:20 — REGNUM 30 октября конкурс молодых художников UNTITLED PRIZE и Omelchenko gallery представляют в Москве итоговую выставку финалистов-победителей конкурса Untitled Prize — 2018 Валентина Шункова, Романа Сойда и Анны Вишневской — «Территория». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

В залах представлены оригинальные витрины Романа Сойда, которые, по мнению искусствоведов, демонстрируют сюжеты внутренних сражений и побед над самим собой, и живые полотна Анны Вишневской, которые будто вот-вот сломают «четвертую стену». В заключительном просторном зале Валентин Шунков вместе со зрителем рассуждает о природе идентичности тела и души человека.

В рамках выставки 9 ноября пройдет параллельная программа, включающая public — talk c художниками, представленными на выставке, с учредителями конкурса UNTITLED PRIZE, а также с Анастасией Омельченко, арт-директором галереи Omelchenko gallery.

Выставка продлится до 17 ноября 2019 года.