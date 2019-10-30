Черкесск, , 14:19 — REGNUM Детский фестиваль народного творчества «Зори Кавказа» проходит в Карачаево-Черкесии. На него съехались участники со всего Северо-Кавказского региона, сообщили в пресс-службе Карачаево-Черкесского республиканского Центра народной культуры.

Открытие фестиваля и гала-концерт участников состоится сегодня, 30 октября, в 16:00 в селе Ильичевском Прикубанского района. Целью мероприятия является развитие детского и юношеского исполнительского творчества. В ходе конкурса будут определены победители в ряде номинаций, в том числе эстрадно-спортивном танце, современном танце, эстрадном и джазовом вокале и других.

Участниками культурного форума молодёжи станут эстрадные детские, юношеские, молодёжные коллективы и солисты.