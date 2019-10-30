Петрозаводск, , 13:57 — REGNUM Музейный маршрут «Шедевры острова Кижи» вошёл в число победителей всероссийской туристской премии «Маршрут года». Он завоевал гран-при в номинации «Лучшая музейная экскурсия», сообщили ИА REGNUM в правительстве Карелии.

Музей «Кижи» на престижном всероссийском конкурсе представляла специалист по просветительской работе Марина Ноженко, ранее признанная лучшим гидом страны. Финал и награждение победителей проходили в Ижевске. По её словам, ей «было легко рассказывать» про маршрут, «так как это действительно «кижский бестселлер» — экскурсия, без которого представить знакомство с островом просто невозможно».

Маршрут «Шедевры острова Кижи» был признан лучшей музейной экскурсией и завоевал гран-при.

Напомним, всероссийская туристская премия «Маршрут года» присуждается с 2014 года по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. В 2019 году в конкурсе приняли участие 542 проекта из 63 регионов.

Отметим, музей-заповедник «Кижи» является одним из крупнейших в России музеев под открытым небом. Его основу составляет ансамбль Кижского погоста, который входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

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