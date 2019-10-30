Лос-Анджелес, США, , 13:31 — REGNUM Ребекка Фергюсон, исполняющая роль леди Джессики в новом фильме Дэни Вильнёва «Дюна», рассказала о том, какой будет новая экранизация культового романа Фрэнка Герберта. Об этом 30 октября сообщил портал Comicbook.

Актриса заявила в интервью журналистам, что будущая картина будет «верна книге», однако при этом будет адаптирована к современности.

«Я думаю, что Фрэнк Герберт… Когда он её писал, он действительно не жил в понимающей среде равных. И книга отличная! В ней есть прекрасные моменты. Но это не совсем то, где мы находимся или где мы должны быть», — сказала Фергюсон.

Напомним, ранее сам Дэни Вильнёв сообщил, что он очень уважает экранизацию «Дюны» Дэвида Линча, однако отметил, что это не совсем то, о чем он мечтал. Режиссёр заявил, что в этом проекте он попытается реализовать свои собственные мечты, вспомнив картинки, которые приходили ему в голову, когда он читал роман.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр Эдгар Райт: Disney «заперла» в хранилище классические фильмы Fox